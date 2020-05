Retorna actividad en APTIV este día

Cd. Victoria, Tam.- A partir de este miércoles regresarán a laborar al menos 300 trabajadores de la empresa estadunidense APTIV, de Ciudad Victoria, esto luego de que el Gobierno de la República declaró la semana pasada a la industria automotriz de autopartes como esencial, por lo que en los próximos días irá incrementando la actividad en las líneas de producción.

"Están hablando a algunos trabajadores para que vayan voluntariamente, quedamos en que la fecha para regresar es el día primero (de junio) pero ellos quieren hacer algunos trabajos y les están hablando a los trabajadores voluntariamente", aclaró la secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras, María Dolores Zúñiga Vázquez, "ahorita están trabajando algunos veinte, pero son los que cortan el cable".

APTIV cuenta con dos plantas en esta localidad y una plantilla de cinco mil 500 trabajadores en total, los cuales elaboran arneses, cables y componentes automotrices para diferentes marcas y modelos; este miércoles regresarán 300 trabajadores a laborar normalmente y el viernes se espera la asistencia de 500 más, actualmente la plantilla recibe el cincuenta por ciento de su sueldo por motivo de la cuarentena por lo que quienes decidan retornar a sus puestos recibirán su sueldo normalmente.

"Como no los están obligando no hay ninguna inquietud porque les hablan y preguntan si es obligatorio y ellos deciden, los que quieren ir pues van, no hay ninguna inconformidad de ellos porque los que se están arriesgando es porque ellos quieren", la empresa dispondrá de medidas sanitarias a la entrada como en los lugares de trabajo y áreas comunes como baños y comedores..