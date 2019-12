Retomarán el tema de los ´chocolates´

Nosotros vemos camionetas que no van realmente con el giro del campesino, camionetas de lujo, yo no digo que todos, pero sí vemos realmente algunas camionetas que no van con ese giro". Rigoberto Ramos Ordóñez diputado local por MorenA

Cd. Victoria, Tam.- Este mes se espera un incremento de vehículos americanos circulando por la entidad como consecuencia del flujo de los miles de paisanos que regresan para las festividades de fin de año, muchos de los cuales habrán de quedarse de manera ilegal en el país, lo cual representa un problema tanto para las autoridades como para los fabricantes de autos nacionales.

En ese sentido el diputado local de Morena, Rigoberto Ramos Ordóñez, mencionó que el próximo año será abordado este tema para buscar, desde el Congreso local, hacer un exhorto a la Federación para que ponga atención en el problema.

"Primero tenemos qué hablar con los dueños, lo que vienen siendo los fabricantes de autos, qué tanto les implica o cuál puede ser la problemática", dijo.

Según estimaciones de organizaciones como la UCD o la Onappafa, actualmente se encuentran circulando de manera irregular por el estado de Tamaulipas más de 300 mil vehículos americanos, algunos de los cuales se encuentran dados de alta en los padrones de este tipo de organizaciones, sin embargo, al encontrarse estas fraccionadas en múltiples organizaciones es que no se cuenta con un padrón real de vehículos extranjeros.

"Nosotros vemos camionetas que no van realmente con el giro del campesino, camionetas de lujo, yo no digo que todos, pero sí vemos realmente algunas camionetas que no van con ese giro, y yo creo que hay mucha gente que se está protegiendo bajo unas siglas que no le benefician, y que no son agricultores", consideró el legislador local.

MÁS CONTROL

Ordenar el ingreso

Rigoberto Ramos Ordóñez recalcó que el tema compete a la Federación, por lo que el llamado desde el Congreso de Tamaulipas será en el sentido de que se ordene el ingreso y circulación de estas unidades, sin que esto implique una campaña de decomisos para no perjudicar a los sectores campesinos que realmente hacen uso de estas unidades.

"Hacienda es quien tiene que resolver en ese sentido si lleva un beneficio o le quita los vehículos a quien tiene qué ser", advirtió.