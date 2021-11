Retomará familia de Carmen Salinas su rutina cotidiana sin dejar de estar al pendiente

"La vida al final va a seguir, yo tengo que regresar a incorporarme al trabajo y venir cuando salga; haremos rutinas familiares, lo que nos han dicho es que no estemos de noche porque no vale la pena, no hay dónde nos quedemos y cualquier cosa que pase nos van a llamar.

"Todos tenemos que empezar a regresar a nuestras obligaciones no de placer ni de gusto, tenemos que empezar a hacer rutinas y dinámicas familiares de las cuales están contemplados amigos, familia, periodistas porque no nos podemos desgastar ni enfermar nosotros, tenemos que estar al 100", afirmó Plascencia en entrevista.

ANDA PAGA GASTOS

Los gastos hospitalarios, destacó, son cubiertos por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en su totalidad.

Dentro del nosocomio hay gente que reza por la salud de la también productora, incluso han estado pendientes sobre su evolución, indicó el sobrino de la actriz, Gustavo Briones.

"El que está en el cuarto de al lado, ahorita bajamos juntos en el elevador y me dijo: ´mi hijo está a lado de tu mami y cada que paso rezo por tu mami´, son cosas que se agradecen".

SIN CAMBIO REPORTE MÉDICO

El reporte médico se mantiene igual, no ha habido algún cambio, coincidieron.

"Sé que esto es muy cansado y nosotros lo único que podemos decirles es lo mismo porque es lo que nos dicen y es lo que es, mi abuelita está igual, no ha habido ningún tipo de cambio. Lo que el médico nos dice es que es un proceso que es así, vamos al día", sostuvo Plascencia.

"Nos han hecho hincapié que no quieren dar una fecha porque no quieren (los doctores) dar falsas esperanzas o que le reclamemos. Digo, no lo haríamos porque estamos conscientes, pero hay gente que sí lo ha hecho, que por algo que habían dicho que pasara y no pasó", agregó Briones.

Salinas permanecerá hospitalizada debido a que está con respirador artificial, no puede continuar su tratamiento en casa.