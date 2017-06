Retoman 'control' de penales, conflictos desmienten discursos en NL

Monterrey, México (26 junio 2017).- Después de cada riña o motín en un penal, las autoridades salen a declarar que han retomado el control...., pero esto queda sólo en el discurso oficial, pues cada nuevo conflicto las desmiente.

En los 21 meses que han transcurrido de la Administración de Jaime Rodríguez esta historia se ha repetido en 13 ocasiones, con riñas, motines, agresiones y homicidios en los penales, que han dejado un saldo de 54 muertos.

Y aunque para cada caso el Estado desplegó medidas como revisiones, cateos o los traslados de cientos de reclusos hacia otros centros penitenciarios, esas acciones no evitaron que surgieran más conflictos.El más reciente, el 19 de junio, fue un motín en el Penal del Topo Chico en el que internos quemaron colchones e, incluso, subieron a las azoteas de los ambulatorios, de cuatro niveles, para protestar por el traslado de capos.Con este conflicto, el Topo Chico, en el actual Gobierno, se ha salido deocho veces, y la más grave fue la masacre de 49 internos en febrero de 2016.Martín Carlos Sánchez, director de Renace, dijo que la Administración actual ha actuado con medidas reactivas ante cada problemática, pero no se han visto estrategias contundentes para obtener elde los centros penitenciarios."Elque afirman (las autoridades) no es total", señaló. "Sigue el descontrol que permite este tipo de eventos en los que los internos pueden generar disturbios".Aunque Sánchez consideró que existen algunos avances, como la contratación de personas con experiencia para dirigir los reclusorios, dijo que las omisiones impiden retomar la gobernabilidad de manera permanente.Entre ellas, destacó, está la falta de inversión en infraestructura y la contratación digna y con buenos incentivos de un número suficiente de custodios para vigilar a la población penitenciaria."Si no existen este tipo de inversiones fuertes vamos a estar lejos de alcanzar el, por lo que la posibilidad de un nuevo conflicto está latente", señaló.En julio del año pasado, Rodríguez anunció que el Gobierno federal autorizó una partida de 58 millones de pesos que servirían para construir divisiones y separar a los internos del Topo Chico, de acuerdo a su peligrosidad."Todos (los reclusos) tienen conexión entre sí, entonces, lo que vamos a hacer, es separarlos para tener un mejor", dijo entonces el Mandatario.A casi un año, salvo adecuaciones menores, la obra dentro del penal no ha avanzado, mientras que el Gobierno federal señaló que Nuevo León utilizó sólo 13.8 millones de pesos de los 64.4 millones que tenía asignados para invertir en susEl 27 de mayo del año pasado, tres meses después de la matanza, el Gobernador recorrió el Penal del Topo Chico para "demostrar" que el lugar estaba bajoEn las fotografías oficiales se observó a los internos vestidos con el uniforme naranja obligatorio.Sin embargo, fotografías recientes del interior muestran a los internos ya sin el uniforme y deambulando por los patios y canchas."Esta es una prueba para el Gobierno, si no es capaz de controlar un centro penitenciario que tiene un perímetro delimitado y un número determinado de personas, qué se puede esperar", expresó Sánchez."Estamos esperando una mano contundente para que estos centros sirvan para lo que fueron hechos, que es ely la reinserción social".