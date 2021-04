Retoman las funciones presenciales con Lloyd

Originalmente Lloyd iba a interpretar la emotiva tragedia en 2020, pero toda la temporada del año pasado se canceló debido a la pandemia del coronavirus.

Lloyd es más conocido por su papel de Doc Brown en las películas "Back to the Future" ("Volver al futuro"). También ha actuado en "The Addams Family" ("Los locos Addams"), "Who Framed Roger Rabbit" ("¿Quién engañó a Roger Rabbit?") y la serie de televisión "Taxi", por la que recibió dos premios Emmy.

"El rey Lear" será dirigida por Nicole Ricciardi.

En todas las funciones se requerirá que el público use cubrebocas, mantenga distanciamiento social y cumpla con las normas estatales de salud pública, dijo la compañía.