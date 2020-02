Retomamos a Madero para resistir a conservadores.- AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.

"El Gobierno actual ha retomado los ideales democráticos de Madero con el agregado de poner el mismo énfasis en el bienestar del pueblo, no solo por convicción o humanismo, sino también para afianzar los cambios con el respaldo de la gente y evitar retrocesos y resistir ante cualquier reacción conservadora", dijo en un mensaje en Palacio Nacional. Acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez y miembros de su Gabinete, López Obrador recalcó que su triunfo en las elecciones del 1 de julio se 2018 fue todo un acontecimiento histórico, pues quedó demostrado que el poder dimana del pueblo.

No obstante, agregó el Mandatario, sólo tiene sentido si éste se convierte en virtud y se pone al servicio de los demás. Junto con los Secretarios Olga Sánchez Cordero, de Gobernación; Luis Sandoval, de Defensa, y Rafael Ojeda, de Marina, así como de su esposa inauguró el nuevo Salón Francisco I. Madero. "No podemos soslayar la bella y al mismo tiempo dolorosa lección del maderismo: democracia sí, pero justicia social también. Madero es mártir y héroe, místico y hombre de acción, maestro y sobre todo enseñanza. Estamos obligados a no olvidarlo jamás, por eso celebro que este día estemos inaugurando su memorial", expuso en su discurso previo. López Obrador llamó a la antigua comisaría de Palacio Nacional la "Intendencia de la Traición", en referencia al periodo en el que Madero estuvo prisionero con el vicepresidente José María Pino Suárez y con el General Felipe Ángeles antes de ser asesinado.

"Tres glorias de México, tres gigantes de nuestra historia patria". Luego de hacer un amplio y detallado relato sobre Madero, López Obrador también cuestiono que el criterio del dictador, según el cual el poder solo se alcanza y se conserva por la fuerza, fue aplicado por algunos Presidentes postrevolucionarios, aunque sin decir cuáles.