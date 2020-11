Ciudad de México.

Uno de los primeros lugares que Fernando del Solar visitó cuando llegó a México fue un bar clandestino, desde entonces supo que era un país donde todo podía pasar; esa esencia es la que lo inspiró para crear su nuevo programa.

El actor de origen argentino llegó cuando tenía 23 años de edad. Ahora está nacionalizado mexicano y consolidado como uno de los conductores de televisión más queridos.

En 2012 enfrentó un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos y luchar contra este padecimiento lo alejó durante un tiempo de los reflectores.

Para 2019 regresó triunfante, pero en octubre del mismo año tuvo que pausarlo de nuevo por cuestiones de salud alejadas del cáncer.

PROYECTO VIRTUAL

Ahora, ya recuperado y con nuevas ideas retoma la conducción con un proyecto virtual que involucra sus experiencias de vida desde aquella etapa en la que llegó a México.

"Estoy regresando a hacer lo que me apasiona hacer, entonces por ese lado no hay pierde, porque siento que cuando uno hace lo que ama hacer va más allá del resultado, me refiero a si te ven mi millones de personas, de todas maneras lo ibas a hacer porque es algo que te gusta", dijo del Solar.

Random RDM es el nombre del proyecto que recién estrenó y será transmitido por la plataforma de YouTube todos los jueves a las 19:00 horas.

Se trata de una idea que surgió durante el actual confinamiento a causa del Covid y en el que hará todo aquello que no pudo hacer en televisión.

Por ejemplo, dice que indagará en las anécdotas más locas de sus entrevistados.

MÁS NOVEDOSO

"Toda mi vida he hecho programas matutinos o de corte familiar, mucho más tranquilos y tenía ganas como conductor de hacer algo con un poco más de jiribilla algo un poco más novedoso, más picante, ir un poco más a fondo en las entrevistas", dice respecto a que su carrera, en efecto, se ha relacionado con los shows de televisión en los que ha presentado un rostro amable.

"Generalmente cuando estamos en un programa de televisión, los artistas vienen a promocionar su disco o su película o su telenovela pero yo me quedo siempre con ganas de preguntarle muchas cosas sobre su vida y sus experiencias", detalló.

Impresiones

Junto a sus coproductores Florencia Alducin y Clement Rodríguez, Del Solar ofrecerá un nuevo contenido con secciones de cocina, yoga, juegos e incluso algunos retos que involucran a distintos famosos.

Para su primera emisión tuvo como invitados a Claudia Lizaldi y Pedro Prieto.

En la sección "Taboo-eno", por ejemplo, Clement hará algunas cápsulas de investigación sobre profesiones peculiares o lugares extraños en la ciudad, como aquel bar que Fernando visitó en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que le dejó tan impresionado.