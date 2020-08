Reto viral: encuentra las 4 playeras tipo polo en cuello "V" ocultas

Los retos virales han tomado un nuevo aire desde que comenzó la pandemia del coronavirus, la cual obligó a una gran cantidad de personas a permanecer en casa como medida para evitar los contagios.

Es así que, como medio de esparcimiento, los retos virales han ayudado a pasar un buen rato en momentos como el actual.

Asimismo, en redes sociales existe una buena cantidad de este tipo de retos, por lo que en esta ocasión, en Tech Bit de EL UNIVERSAL hemos escogido uno de los más difíciles de resolver dentro de la variedad existente en las redes sociales.

Si quieres distraer un poco tu mente, intenta dar con la solución al siguiente reto, lo único que debes de hacer, es encontrar las 4 playeras tipo polo con cuello en "V" ocultas entre muchas otras con cuello normal en un lapso de 20 segundos.

Solución del reto viral

Si ya hiciste varios intentos y no logras hallar la solución, no te preocupes, ya que muchas personas no lo han podido hacer y solo unas cuantas lograron conseguirlo en el tiempo estipulado.

A continuación te mostramos la solución para que puedas identificar la respuesta y ver en qué fallaste.

Como puedes ver en la imagen, las cuatro camisetas con cuello V se encuentran distribuidas en las esquinas de la imagen. ¿Te pareció difícil el reto?

En ocasiones anteriores, en Tech Bit te hemos presentado otros retos que puedes intentar si aún no los conoces, como el de encontrar el número total de patos en una imagen.

De igual manera existe otro, en el que debes ubicar todos los tigres que parecen en la foto, además de los tres que están en medio de la instantánea.

Asimismo, hay otro igual de complejo que el mencionado en esta nota, en el que deberás poner toda tu atención y agudeza visual para encontrar a una pequeña abeja escondida entre un jardín de flores.