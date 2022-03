Retirarán carretones de comida abandonados

El funcionario municipal aclaró que de alrededor de 300 permisos para comercio en la vía pública poco más del treinta por ciento se encuentra al corriente con el pago para comercio informal, por lo que emplazó a los vendedores que se acerquen a la Oficina de Inspección Fiscal para que se pongan al corriente con este Derecho en el caso de que deseen seguir haciendo uso de su lugar para este fin.

"Recogemos el carretón, dejamos dicho dónde va a estar resguardado que es en el área de Servicios Públicos, y la persona dueña del carretón o dueña de la estructura puede irlo a recoger, hace nada más la constancia de que él es el dueño y se le entrega sin ningún costo alguno", ya ha empezado el retiro de algunos de estos carretones en hospitales, "están invadiendo la vía pública, unos sí tienen permiso, pero no lo están trabajando, los invitamos a que vengan y el permiso que lo renueven, pero de entrada se les notifica y se les hace saber que tiene que, o regresar a trabajar o si lo tienen abandonado ese espacio se pierde, no lo pueden traspasar".

Este operativo no se limita a la zona centro, aclaró Cisneros Gómez, sino que será aplicado en toda la localidad, próximamente se revisará el área alrededor del Hospital General luego de pasar por el Civil días atrás, "invitamos a la misma gente a que nos indique si detectan algún puesto que no existía y que se haya puesto sin permiso, o que crean que no tiene permiso, que nos lo hagan saber y mandamos a revisar con todo gusto sin el afán de molestar o de afectar a las personas".