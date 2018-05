Retiran tumor de 15 kg de ovario izquierdo en adolescente

En agosto pasado Blanca Flor, de 17 años, empezó a sentir molestias en el abdomen, dos meses después noto un abultamiento en su vientre pero no se trataba de un bebé como creían en su comunidad, sino de un tumor de 15 kilos que se alojaba en su ovario izquierdo, mismo que le fue retirado por médicos de IMSS Prospera.

"Me empecé a sentir mal, sentía dolores, no podía dormir, era incómodo para caminar, no podía acostarme a la derecha, a la izquierda ni boca abajo", narró la joven.

Blanca Flor contó que su vientre creció como si estuviera embarazada y pese a que ella decía que no, en su comunidad no le creyeron.

La joven que vive con su mamá en una comunidad serrana de San Pedro Soteapan, en Veracruz, tenía dolor y dificultad para caminar, lo que le impedía realizar actividades cotidianas.



Acudió a la clínica rural de su comunidad, donde el médico descartó la posibilidad de un embarazo y le informó que podía ser un tumor, la solución era extirpar el absceso y fue operada en el Hospital Rural de Jáltipan, donde se cuenta con personal capacitado y equipo médico para brindarle atención de calidad.

En la actualidad el programa IMSS-PROSPERA cuenta con 80 hospitales y 4 mil 311 clínicas para dar cobertura en salud a 12.4 millones de personas, la mayoría indígenas y campesinos, con atención a comunidades rurales que no cuentan con acceso a otros servicios médicos.

Miguel Jiménez Solórzano, director del Hospital Rural de IMSS-PROSPERA y responsable de la cirugía de Blanca Flor, destacó que si bien en los primeros estudios la tumoración resultó benigna, por su desarrollo acelerado y la posibilidad de que continuara creciendo por acumulación de líquido, se decidió realizar la cirugía.



Este abultamiento afectaba los órganos reproductivos, así como intestino y estómago, además del riesgo de que pudiera explotar y causar peritonitis, lo cual comprometía la salud y la vida de la paciente.

El 23 de abril, tras hora y media de cirugía, Jiménez Solórzano y el equipo integrado por residentes de cirugía y anestesiología, enfermeras instrumentista y circulante, retiraron el tumor de 15 kilogramos a la joven.



El especialista explicó que aunque técnicamente no es una cirugía difícil, la relevancia del caso es que antes Blanca Flor sólo podía hacer sus necesidades básicas y no podía trabajar o estudiar, esta intervención le da una oportunidad y en tan solo una semana, un cambio radical en su vida, además de que podrá ser mamá cuando así lo decida.