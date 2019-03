Retiran todos los cargos contra el actor Jussie Smollett

Cd. de México.

Los 16 cargos en contra de Jussie Smollett por fingir un ataque racial fueron retirados este martes, informó TMZ.



El actor de Empire y sus abogados se presentaron por la mañana en el Tribunal de Chicago, en donde el Fiscal Kim Foxx mencionó que la condena para el actor fue realizar servicio comunitario.



Según el Fiscal, el histrión ya cumplió con el castigo y ahora deberá pagar un bono de 10 mil dólares, aunque no existen registros de que Smollett haya realizado servicio comunitario.



El equipo de defensa del intérprete celebró que los cargos hayan sido desestimados.

"Todos los cargos contra Jussie Smollett fueron retirados y los registros se han borrado de esta trágica persecución en su contra. Él fue atacado el 29 de enero por dos personas que no pudo identificar", declaró uno de los abogados.



"Jussie y muchos otros se vieron perjudicados por estas acciones injustas e injustificadas. Toda esta situación es un recordatorio de que nunca debe haber un intento por evidenciar un caso ante un tribunal público. Eso es incorrecto, es una prueba de que una víctima, en este caso Smollett, merece dignidad y respeto", agregó.



Según la fiscalía, los dos hermanos que supuestamente atacaron al actor, no recibieron un cheque para atacar al histrión, sino para pagar acondicionamiento físico.



La fuente agregó que personal de la Policía de Chicago no está conforme con la decisión del tribunal, y sospechan de la decisión tomada por el Fiscal Kim Foxx.