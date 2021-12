Retiran el último monumento de la masacre de Tiananmen en Hong Kong

El Pilar de la Vergüenza de 8 metros (26 pies) de altura, que representa 50 cuerpos desgarrados y retorcidos apilados uno encima del otro, fue creado por el escultor danés Jens Galschioet para simbolizar las vidas perdidas durante la represión militar contra manifestantes prodemocráticos. en la Plaza Tiananmen de Beijing el 4 de junio de 1989.

"Están enviando una señal a los estudiantes de que se acabó con el movimiento democrático (de Hong Kong) y que se acabó con la libertad de expresión en Hong Kong", dijo Galschioet sobre la retirada del monumento.

La universidad dijo que pidió que la escultura, que había estado en su campus durante más de dos décadas, se almacenara porque podría presentar "riesgos legales".

"Ninguna parte ha obtenido la aprobación de la universidad para exhibir la estatua en el campus, y la universidad tiene el derecho de tomar las acciones apropiadas para manejarla en cualquier momento", dijo en un comunicado después de su retiro.

Cada año, el 4 de junio, miembros del ahora desaparecido sindicato estudiantil lavaban la estatua para conmemorar la masacre. La ciudad, junto con Macao, eran los únicos lugares en suelo chino donde se permitían las conmemoraciones de la represión.

Las autoridades han prohibido las vigilias anuales con velas en Tiananmen durante dos años consecutivos y han cerrado un museo privado que documenta la represión. El grupo que organizó la vigilia anual y dirigió el museo, la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, se ha disuelto desde entonces, con algunos de sus miembros clave tras las rejas.

El desmantelamiento de la escultura se produjo días después de que los candidatos a favor de Beijing obtuvieran una victoria aplastante en las elecciones legislativas de Hong Kong, luego de enmiendas a las leyes electorales que permitieron la investigación de los candidatos para garantizar que sean "patriotas" leales a Beijing.

La líder de Hong Kong, Carrie Lam, viajó a Beijing esta semana para informar sobre los desarrollos en la ciudad china semiautónoma, donde las autoridades han silenciado la disidencia luego de la imposición de Beijing de una ley de seguridad nacional generalizada que parecía apuntar a gran parte del movimiento prodemocracia luego de protestas masivas. en 2019.

El Pilar de la Vergüenza se convirtió en un problema en octubre, cuando activistas y grupos de derechos se opusieron a una demanda universitaria de que se elimine después de "la última evaluación de riesgos y asesoramiento legal". Galschioet se ofreció a llevarlo de regreso a Dinamarca siempre que no fuera procesado en virtud de la ley de seguridad nacional, pero hasta ahora no lo ha logrado.

Galschioet dijo que se le prometió un lugar para la escultura en un parque frente a la embajada china en Washington, DC, y también se le ofrecieron lugares en Noruega, Canadá y Taiwán.

Él comparó la remoción de la escultura con "conducir un tanque por el cementerio de Arlington", un cementerio para los veteranos de guerra estadounidenses.

"La profanación de tumbas también está muy mal vista en China, pero eso es realmente. Es casi un monumento sagrado ", dijo a The Associated Press. "Es una escultura para los que murieron".

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod, dijo que su eliminación era otro acontecimiento preocupante en Hong Kong.

"El gobierno danés no puede decidir qué arte eligen exhibir las universidades de otros países. Pero para mí y el gobierno, el derecho a hablar pacíficamente, a través del habla, el arte u otros medios, es un derecho completamente fundamental para todas las personas. Esto también es cierto en Hong Kong ", dijo.

Billy Kwok, un estudiante de la Universidad de Hong Kong, dijo que el Pillar of Shame ha sido tratado como parte de la universidad por muchos de los que estudiaron allí.

"Es el símbolo de si (todavía hay) ... libertad de expresión en Hong Kong", dijo.

Un empleado de la universidad, Morgan Chan, dijo que su eliminación "no significa que la historia se borrará, y la eliminación del pilar no significa que la gente no aprenderá sobre la historia".

Wang Luyao, un estudiante, tuvo una reacción más mixta.

"Para mí, debido a que soy de China continental, quizás mi comprensión del Pilar de la Vergüenza no sea tan profunda como la de los lugareños o estudiantes de Hong Kong y no es tan importante para mí", dijo Wang.

"Para mí, es como un hito que proporciona un enfoque para la comprensión. Para la Universidad de Hong Kong, también debería considerarse un hito ".