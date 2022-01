Retiran de escolleras a vendedores ambulantes

Madero, Tam.- Un grupo de vendedores ambulantes fueron desalojados de la Escollera de Playa Miramar, argumentando que no pueden estar allí debido a la pandemia del Coronavirus.

Refirió que son 120 familiares que trabajan en ese sitio y que no tienen otro modo de vida, "vivimos al día, no somos como esos negocios que tienen 400 mil pesos y no les preocupa si les cierran. Nosotros trabajamos para vivir al día".

Indica que las autoridades que los desalojaron, les dijeron que fue una instrucción de la Administración Portuaria, situación por la que ahora piden al municipio la reintalación, pues aseguran que cuentan con los permisos.

Señalan que no tienen otra área de reubicación, situación que les complica más si economía.

Señaló que le pedirán el apoyo al presidente municipal Adrián Oseguera Kernion para seguir en sus lugares habituales de venta en la escollera.

Asimismo expuso Julio César que las autoridades les mencionaron que en caso de reincidencia, tendrían que cerrar la escollera, al igual que la Playa de Miramar.

Refirió que siempre han respetado los lugares que el municipio les asignó para la venta de artesanías, aguas frescas, frutas, entre otros.

"No hallamos ningún motivo o justificación para que lleguen y te quiten, te desaparecen. Somos personas y necesitamos trabajar para vivir".

Mencionó que no existe vigilancia de las autoridades después de que los retiraron de la escollera, sin embargo pretenden primero establecer diálogo con el municipio a fin de que los apoyen con dicha situación.