Retiran bloqueo en demanda de agua

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de vecinos de la colonia Américo Villarreal Guerra bloquearon la circulación a la altura del kilómetro número uno del libramiento Emilio Portes Gil, al poniente de esta capital, esto debido a que desde hacía cinco días carecen del vital líquido; en consecuencia residentes de las vecinas colonias de La Esperanza y Simón Torres se sumaron al movimiento.

"Nos vamos quitando, ya empezó a fluir el agua aquí en la colonia, quedamos en el arreglo que van a hacer un tandeo aquí en la Américo Villarreal Guerra se va a tener 24 horas la parte alta que es donde vivíamos nosotros, que somos los que estábamos inconformes, y al día siguiente las otras 24 horas la parte baja", dijo Raúl Trejo, vocero de los colonos de la Américo Villarreal; el bloqueo permaneció desde las 9 hasta las 14:30 horas aproximadamente.

Fue alrededor de las trece horas cuando el agua empezó a fluir por la zona alta de la colonia Américo Villarreal Guerra, sin embargo, vecinos de La Esperanza -ubicada cuadras arriba- insistían en continuar con el bloqueo hasta no ver el beneficio en sus hogares; mediante diálogo con funcionarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado victorense se acordó que estos recibirían el servicio a través de camiones cisterna hasta en tanto se resuelve su problemática.

"Por 24 horas por tiempo indefinido... y por ese tiempo, nosotros vamos a empezar a administrar el agua para la parte alta, después por 24 horas la parte baja, y así vamos a estar parte alta-parte baja... nada más les pido paciencia por favor", dijo el gerente general de COMAPA Victoria, Román Castillo Airola, a los manifestantes.

El sector poniente tradicionalmente padece por el desabasto de agua debido a que se encuentra en la parte alta de la localidad, esto provoca que el suministro no alcance a subir hasta esas alturas o bien, que la presión se baja por lo que no se alcanzan a llenar los tanques que suministran aquel sector; cabe recordar que los trabajos de sectorización y rehabilitación de la red de agua potable del Gobierno del Estado y del Municipio buscan homogenizar el servicio en los distintos sectores, no obstante, aún no se cuenta con una fecha para la conclusión de dichos trabajos.

El bloqueo duró más de cinco horas en el kilómetro uno del libramiento Emilio Portes Gil, al poniente de Ciudad Victoria.