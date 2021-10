Retiran basura de kínder

Razón por la que eran montones de basura los que se encontraban en las afueras del kínder, sin embargo, no esperaban que no pasaría el camión recolector que ya tenía tiempo de no circular por ese sector céntrico de la ciudad.

El hecho fue que el regreso a clases se dio en medio de un muladar que molesto y con justificada razón principalmente a las madres de familia, cuyas voces finalmente fueron escuchadas ya que se procedió al retiro de la basura que además presentaba un verdadero foco de infección y amenaza para la salud de los niños de preescolar.

Al enterarse la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) lamentaron el hecho, y aseguraron que estarán más al pendiente de que se haga efectivo el regreso a clases presenciales de manera segura en materia de salud ante la amenaza que implica el mortal virus.