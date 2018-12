Retiran a los ambulantes de las escolleras de Miramar

Madero, Tam.- Una decena de comerciantes ambulantes fueron retirados de la zona peatonal de la Escollera de Playa de Miramar, luego de que no cuentan con permisos para expender sus productos en ese lugar, además de que obstaculizan el libre tránsito peatonal.

Fue desde la mañana de este domingo que la Unidad de Protección Civil Municipal con apoyo de la Gendarmería Nacional inició un recorrido por el paseo turístico y emprendió acciones de retiro de los ambulantes.

Roberto Chávez Ortega, titular de dicha dependencia dijo que se les hizo un llamado de atención y solicitaron ocuparan otros lugares.

"En ese lugar no hay permisos, a excepción de algunos puestos de artesanías y con espacios ya establecidos que no obstruyan el paso... Entonces tenemos la indicación de poner orden porque se metieron demasiados y no dan paso a los visitantes", expuso.

Refirió que se trataban de triciclos habilitados, en los que vendían elotes, frituras, refrescos, snacks y artesanías, motivo por el cual fueron retirados, pues no contaban con el permiso para vender en la referida zona.

"La gente viene a tomarse fotos pero no pueden porque están todos lo puestos instalados indebidamente, se les pidió de buena manera. Aquellos que incurran en la misma falta se tendrá que proceder a un decomiso".

Por último Chávez Ortega refirió que realizarán guardias de vigilancia en el acceso a la Escollera a fin de evitar que se sigan introduciendo este tipo de vendedores. En ellas participarán Gendarmería, Policía Estatal, Protección Civil y el departamento de Ingresos del Ayuntamiento.