Retira Gobierno de QR escoltas a Roberto Borge

Cd. de México.- El Gobierno de Quintana Roo informó que retiró 34 de las 44 escoltas que tenía el ex Gobernador Roberto Borge.



Este lunes sesionó el Comité de Autorización de Escoltas de ex Funcionarios Públicos, el cual decidió quitarle 23 escoltas que pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.



A dicha cifra se agregan 11 agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo que ya habían sido retirados, y los cuales se encontraban brindando protección a Borge de manera irregular, pues la única dependencia facultada para dicha labor es la SSP.



REFORMA publicó este lunes que el ex Mandatario, quien es investigado por la Fiscalía, contaba con 44 escoltas y 12 vehículos oficiales asignados por el Gobierno estatal.



El ex Mandatario estatal enfrenta investigaciones por manejos irregulares de las finanzas públicas, desvíos y enriquecimiento ilícito, además de señalamientos por un desfalco de 25 mil millones de pesos durante su gestión, entre 2011 y 2016.



Mediante un comunicado, la administración informó hoy que el ex Gobernador tiene derecho a protección, sin embargo, no puede ser mayor a la mitad de la que tenía cuando estaba en funciones.



A la sesión Comité asistieron el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena, el Secretario de Finanzas y Planeación, Juan Melquiades Vergara Fernández; Manuel Israel Alamilla Ceballos, Oficial Mayor; Rodolfo del Ángel Campos, Secretario de Seguridad Pública, y el vicefiscal José Antonio Nieto Bastida, en representación del Fiscal General del Estado.