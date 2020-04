Retira la Coepris a los ambulantes

Río Bravo, Tam. - Realizan operativo de fin de semana, jefe e inspectores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, en donde retiran ante reclamos generalizados, lo mismo a vendedores ambulantes de las banquetas, taqueros, y ordenan el cierre de otros establecimientos más.

Apoyados por elementos de Tránsito y Protección Civil, el ingeniero Cosme García de León, les hizo ver que de acuerdo a las indicaciones del Comité Estatal de Seguridad en Salud, ante la pandemia que se sigue presentando, no deben exponerse en la calle, tampoco se permite la apertura de establecimientos que se consideran no necesarios.

Sin embargo durante el recorrido por la avenida principal en la zona turística que comprende las 4 calles iniciando desde el puente Internacional Las Flores, hubo vendedores ambulantes que mediante reclamos, le hicieron saber que si estaban ahí es por necesidad, para llevar el sustento para sus hijos.

Manuel y Pedro, 2 vendedores ambulantes que fueron retirados de las banquetas, expresaron que para quienes toman las decisiones de que no deben vender en la calle y banquetas es bien fácil, por que tienen trabajo seguro, pero no para ellos que tienen que salir a diario para pagarse el pan de cada día, cuestionando que no les ha llegado ningún tipo de ayuda económica.

Situación similar ocurrió con quienes fueron desalojados de los costados del Puente Internacional las Flores por vender cubre bocas, los cuales expresaron que entonces no les queda de otra más que irse a trabajar a las colonias casa por casa, pues como todo mundo, también tienen familia que mantener.

En donde paso algo curioso fue cuando les tocó visitar y conminar al cierre a quienes se ubican en la llamada calle de Los Agachados, donde la mayor parte se dedican a la venta de tacos y tortas, pues la mayor parte acataron las indicaciones.

Algunos negocios también fueron cerrados.

En los llamados agachados, no todos acataron las órdenes.