Retienen pagos de las remesas

Tampico, Tam.

Pese a que se trata de dinero que ya fue depositado por paisanos, una tienda de autoservicio está reteniendo el pago a los beneficiarios; sólo les dicen que no cuentan con dinero.

Un grupo de personas de la zona sur de Tamaulipas, reportó que la sucursal ubicada en la avenida Ejército Mexicano, les ha negado el pago desde hace varios días, con el argumento de que no cuentan con suficiente efectivo y que el sistema en automático niega el pago.

Paola Ramos Acuña, residente de Tampico, refirió que desde el día 15 de marzo ha acudido a la tienda y desde entonces le dicen que no pueden pagarle.

Reconoce que no es problema del gerente que los atiende, sin embargo no les parece justo que ese dinero que ya se pagó de origen no se lo den a los destinatarios.

Otro de los afectados refirió que el encargado de la sucursal les dice que se tienen que apuntar en una lista para sus pagos, lo que les genera molestia pues necesitan de ese dinero que ya les pertenece, pero que se niegan a pagarlo en el momento.

Hasta la fecha no se han registrado quejas de forma oficial ante las dependencias que corresponden, como la Condusef u otra instancia, pues los usuarios tienen la esperanza de que les paguen el dinero, según el giro que les hacen en su mayoría del extranjero.