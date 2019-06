Retienen a trabajadores de CFE; no aguantan apagones

Madero, Tam.- Un grupo de familias de la colonia se manifestaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez que refieren que tienen más de un año batallando con el sistema de energía eléctrica, es decir, se dan continuos apagones, por lo que este miércoles retuvieron a los empleados que fueron a realizar la reparación.

Se trata de vecinos de la calle Gladiolas de la colonia Las Flores de este municipio quienes aseguraron que desde el mes de abril del 2018 han tenido constantes apagones, sin que la paraestatal de un mantenimiento adecuado para acabar con el problema.

Ivonne Morales Silva, una de las afectadas por la falta de suministro dijo que desde las 20:00 horas del martes carecían de la electricidad y hasta las 11:00 horas de este miércoles se presentó personal a realizar la reparación.

A la llegada de los empleados, los habitantes enardecidos les reclamaron el deficiente servicio que les prestan y les advirtieron que no los dejarían ir, hasta que les aseguraran que ya no continuarían con las fallas.

Precisan que por las noches, dormir es un infierno para ellos, pues sin abanicos, tienen que abrir las ventanas para ventilarse, además de la presencia de mosquitos.

"Los niños ya no duermen, en la escuela se están quedando dormidos, no tienen aprovechamiento. Nuestros maridos tienen que salir a trabajar y andan todos trasnochados, porque no podemos dormir con el calor que hace", citó Villagómez.

INCONFORMES. Un grupo de vecinos se manifestó en contra de la CFE.