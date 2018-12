Retienen a esposa de Gobernador de Tabasco

Trabajadores del sector salud federal en Tabasco retuvieron a Martha Lilia López Aguilera, esposa del Gobernador Arturo Núñez, a la salida del Hospital del Niño, donde realizaban una manifestación por pagos atrasados.



Los inconformes siguieron con gritos y reclamos a Martha Lilia, mientras ella caminaba hablando por teléfono hasta ingresar a su camioneta Suburban, la cual no pudo salir del estacionamiento del recinto hospitalario.



"¡No se va a ir hasta que nos paguen, no se va a ir hasta que nos paguen!", le gritaron mientras llenaban los vidrios del vehículo blanco con cartulinas.



Al mismo tiempo, alzaban otros carteles en los que exigían el pago de aguinaldos, bono navideño, bono sexenal, prima vacacional y los uniformes de 2017 y este año.



"No exigimos nada fuera de la ley, Artículo 42 bis LFTSE, Artículo 48 Condiciones Generales Trabajo", decía una de las pancartas de los inconformes.



Para tratar de calmar a los quejosos, el Secretario de Salud, Rommel Cerna Leeder, afirmó que los pagos no se habían realizado porque la Federación no los había girado.



"Estamos esperando los recursos de la Federación, si llegan antes pues antes les pagamos, no tenemos por qué retener los recursos que ellos tienen ganados", dijo en entrevista.



"Que tengan pruebas de que nos robamos el dinero, que pongan las denuncias correspondientes, pero con pruebas", agregó tras gritos que lo acusaban de ladrón.



Este sector mantiene desde el 14 de diciembre un paro de brazos caídos por una situación que, aseguran, han vivido durante todo el año.