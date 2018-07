Retención de boletas oficiales en ´ESGAJA´. Señalan al director del plantel y a una maestra

Todos sabemos que esa razón que argumentan, no es una causal para la retención de documentación oficial . Dr. Ramsés Garza Varela, padre de familia

, Tam.- Al concluir el ciclo escolar 2017-2018, padres de familia encabezados por el Dr. Ramsés Garza Varela, están haciendo pública una queja en contra de la Escuela Secundaria "Gral. Adalberto J. Argüelles" (), dirigida por el Profr. José Ángel Chávez Cantú, cuyo personal está reteniéndoles las boletas oficiales de sus hijos.

"La retención de boletas se viene dando desde antes del pasado viernes, día en que sostuve una fuerte discusión con el director del plantel educativo, a raíz de que se nos están negando los documentos, con el pretexto de que se tienen algunos adeudos de actividades que se realizaron durante el año, como son bingos y rifas", refirió el profesionista en entrevista.

"Todos sabemos que esa razón que argumentan, no es una causal para la retención de documentación oficial, apelamos a la conciencia del Secretario de Educación Pública, Dr. Héctor Escobar Salazar, para regular esta situación", indicó.

"Como ciudadanos y padres de familia, sabemos que ni el adeudo de una cuota escolar es motivo para que no se entregue una boleta oficial, es sabido que esta situación se viene manejando desde hace algunos años, en las cuales los mismos docentes manifiestan que si no se les paga, no será entregada la boleta al finalizar del ciclo escolar en curso", explicó, Garza Varela, quien dijo que agradecería mucho que sea atendida esta situación.

Advirtió que este lunes se podrían reunir todos los padres de familia afectados para acudir todos juntos hasta el plantel para tratar de resolver personalmente y de una vez por todas, dicha situación.

Señalaron al director José Ángel Chávez Cantú, de estar protegiendo a la maestra encargada de los cobros, pues ella les pone como condición para entregarles las boletas, que tienen que pagar dichos adeudos.

"Estamos de acuerdo en que existan adeudos y no nos estamos haciéndonos fuera, pero realmente esa no es la forma de cobrar, mucho menos condicionando la entrega de documentación oficial", finalizó diciendo.