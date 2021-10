Retan pandemia y la ‘bancarrota’

Valentina López Hernandez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Reynosa, comentó que los empresarios requieren de créditos para seguir ofreciendo bienestar, pero el presupuesto debe ir alineado, pero no ven claro el como pudieran suceder, si no están tomando en cuanta las opiniones y rubros que se deben de considerar.

“Aunque no queramos y aunque no nos guste, ahorita van a tener que ser a créditos porque no hay tanta liquidez como para poder estar haciendo las inversiones directas, o ya tienes atrasado en las devoluciones del SAT o estas teniendo que hacer pagos de impuestos o tuvimos que hacer pagos de nomina en el periodo de pandemia más fuerte, entonces no hay más que no sea a través de la obtención y la posibilidad de buenos créditos, con buenas tasa”, dijo.

Y argumentó: “Si en el presupuesto viene una disminución en estos incentivos, pues nos está complicando la existencia a las empresas, claro siempre va haber el como si, hay muchas presentaciones de muchos gobiernos que dicen no te estoy dando esto, pero es de ayuda social, pero no todo funciona así”, recalcó.

La dirigente empresarial de Reynosa, comentó que se requiere estar muy atentos en como se están poniendo los presupuestos de egresos, ya que en el de la federación hay puntos que no están adecuado al desarrollo económico, en distintos sectores , que son de principal apoyo para las Pymes, pero en general desde grandes a pequeñas están batallando.

“Las Pymes son las que estamos más golpeadas por la parte de salud, que hemos tenido que estar solventando, no solamente de salud, si no también todo aquello que no tuvo apoyo, pago de luz, agua, toda la fiscalización, más súmale todos los cambios que se han dado en las reformas laborales, fiscales, toda esa administración nos ha golpeado mucho y ahora vemos en el presupuesto que no hay algo, todo eso si nos está impactando”, recalcó.

PARAN INVERSIONES

Señaló que hace falta más apoyo de la Secretaria de Economía, porque se han eliminado créditos que son muy utilizados por las pequeñas empresas, para hacer nuevas inversiones o emprendimiento.

“Requieres de un financiamiento cuando no tienes la liquidez y esos programas que te ayudan a generar oportunidades y por ello generar más empleo, si no está contemplado por parte del gobierno, es complicado porque tienes que ir directamente a los bancos”, recalcó.

Planteamiento de Coparmex

- Celebran que no haya nuevos impuestos ni que se incrementen sustancialmente los existentes, sin embargo, eso no es suficiente.

- Se requieren instituciones, incentivos y apoyos tangibles para promover la reactivación como las que promovía el extinto Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), fondos y programas para las más micro y pequeñas empresas.

- Las MiPyMEs representan más del 95% de las empresas del país.

- Endeudarse en momentos clave y de forma razonable es positivo.

- Contraer deuda equivalente al 3.1% del PIB permite contar con recursos que son necesarios sin afectar las finanzas públicas.

- El optimismo no debe traducirse en triunfalismo sino en realismo.

- Las estimaciones de ingresos deben ser realistas para que en el corto plazo no tengan que suspenderse proyectos o contraer más deuda.