Retan al Covid... y ¡llenan tiendas!

McAllen, Tx.

El viernes negro no podría haber sido de otra forma en el Valle del Río Grande, y quienes esperaban ver los puentes repletos, las calles intransitables y las tiendas a reventar, viven una realidad que no corresponde a estos tiempos de pandemia.

Aun así, las ventas de viernes negro en el sur de Texas cumplieron su cometido, la población norteamericana salió a las calles para aprovechar las ofertas que ofrecieron las tiendas y grandes almacenes, quienes, consientes de esta nueva realidad, ofertaron sus productos, con grandes descuentos, desde hace varios días y a través de Internet, para que llegado el día, las tiendas no concentraran grandes cantidades de compradores.

Las principales tiendas del Valle del Sur de Texas registraron una buena afluencia de clientes a lo largo del día de ayer, atraídos, como es costumbre, por las ofertas en aparatos electrónicos, principalmente.

No cabe duda que se sintió la falta de los compradores mexicanos, pero no podía haber sido de otra forma y los clientes locales hicieron su parte, en lo que marca el inicio de las ventas de fin de año, un fin de año muy particular, como ha sido en lo general este 2020.

Los riesgos de contraer el coronavirus quedaron para otros días, ya que había que aprovechar las ofertas del Viernes Negro, a costa de lo que fuera, como lo es la salud. Se espera que esto no contraiga nuevos contagios.

Con todo y pandemia, la población salió a las calles a realizar sus compras de viernes negro.

