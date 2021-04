Sin embargo, cinco años después Enrique Peña Nieto (PRI), presentó una reforma energética que fue avalada en el Congreso de la Unión a través del Pacto Por México en que se abría la industria petrolera a los privados con el objetivo de elevar la producción de crudo, crear más empleos y bajar el costo de los combustibles.

Noticia Relacionada Retan a Noroña: renuncias a ser diputado si no demuestras que petroleras sobornaban panistas

Hoy, pasaron ocho años de esa segunda reforma energética del modelo llamado neoliberal, y en la Cámara de Diputados se aprobó la contrarreforma petrolera del presidente Andrés Manuel López Obrador para suspender o cancelar los permisos a particulares que se permitieron en el pasado.

Este miércoles no hubo un debate técnico del espíritu de la reforma presidencial que busca modificar seis artículos de la Ley de Hidrocarburos, no hubo choque con estadísticas de inversiones, de empleos, de posibles permisionarios que podrían perder sus concesiones, no. Todo se centró en un debate político, y lo que hizo el "neoliberalismo" y lo que, ahora, tiene que corregir la Cuarta Transformación.

En voz de un legislador de Morena, este miércoles 14 de abril es un día histórico pues se sepulta la reforma energética del neoliberalismo.

Morena sí aprovechó el debate para hablar de vacunas, del fallo del INE y acusaron que es hora de enjuiciar a los consejeros del INE por no permitir la candidatura de Félix Salgado Macedonio; y hasta se le llamó "asesino" al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, después de que empujó a un maestro en Aguililla.

Incluso, este debate sirvió para que un diputado panista retara al vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, para que si no probaba que tienen vínculos con las empresas petroleras extranjeras, que renunciara a su curul; y de comprobarlo, él dimitía.

"Acabamos de ver por qué esta iniciativa no puede aprobarse con un amplio consenso o una amplia mayoría, porque en lugar de debatir lo que efectivamente dice la iniciativa, se viene aquí con dimes y diretes, con falsedades y con mentiras para tratar de engañar al pueblo de México. Esta iniciativa es inconstitucional, se lo han dicho expertos de todas las expresiones políticas a esta Comisión de Energía", alertaba el exdirector de la CFE, el priista Enrique Ochoa Reza.

"En este momento tengo el honor de hablar por mis compañeros del PAN, pero también sé que hay millones de personas en todo México que me han prestado su voz para poner en claro y denunciar la atrocidad que se pretende aprobar el día de hoy. Para el presidente López Obrador no bastó obligar a los legisladores de su partido hace poco más de un mes para aprobar una reforma profundamente inconstitucional, la de la Ley de la Industria Eléctrica, sino que ahora lo repite y lo hace con creces. En ese entonces el presidente indicó claramente que en esta Cámara no se le podía mover ni una coma a su iniciativa. Y hoy los legisladores de la mayoría obedecieron fiel y ciegamente. Hoy el presidente ya ni siquiera tiene que darles la indicación, ustedes ya aprendieron el caminito", dijo el panista Justino Arriaga.

"Mi servicio de inteligencia me acaba de dar la lista de los particulares que están defendiendo el ángel de la independencia de la alianza del PRI y del PAN. Es Juan Texaco, Arturo Chevron, Pacorro Repsol, Brian British Petroleum. Esos son los intereses están defendiendo. Nos dijeron con su reforma energética que iba a bajar el precio de la gasolina, y se los digo y les entra por una oreja y les sale por la otra, subió 75% la gasolina durante el gobierno de Peña. 75", consideró Fernández Noroña.

El propio vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez dijo: "La Cofece que nos pide que no expidamos esta ley, quiero decirles lo siguiente: Primero, está aceptando –porque dice que va a haber un desequilibrio por el lado de la oferta– quiere decir que la mayoría de los que venden gasolina son unos rateros que van a ser clausurados. Eso nos está diciendo. Por eso se preocupan por esta ley, porque puede clausurar. Ya no se trata de poner una multa como ahora, sino de quitarle la concesión, de quitarle el permiso para que le duela. Porque mientras siga dando litros de 900, le importa madre, paga la multa, gana mucho más".

"El otro diputado también que no está acá a mí izquierda, que decía que a nosotros los de la oposición nos pagaban las empresas que si Chevron, que si Acron, que si Texaco, y Shell y no sé que vino a decir, yo lo reto también a que si nos demuestra que sí a uno de nosotros de los diputados de Acción Nacional tenemos nexos con cualquiera de ellos, que él renuncie a volver a ser diputado federal y si no, yo lo hago, porque nada más vienen aquí a descalificar, a hablar con mentiras a decir una sarta de tonterías, tratar de engañar al pueblo", dijo el panista Justino Arriaga.