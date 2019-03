Retadora le responde Polevnsky a Monreal

Ciudad de México

Ricardo Monreal puede opinar sobre el Senado, no sobre Morena, y no puede meterse en las decisiones del partido, afirma categórica Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de ese instituto.

En entrevista con El Universal, Polevnsky Gurwitz señala que su relación con el líder de Morena en el Senado es buena, pero aclara el rol de cada quien:

"El senador Monreal puede opinar sobre el Senado, no sobre Morena y no puede meterse en las decisiones del partido, él es senador y lo que le corresponde es coordinar al grupo parlamentario, porque es su tarea. Se han equivocado al querer tomar atribuciones que no les corresponden".

Y agrega: "Mi relación con el senador es buena, sólo lo veo cuando voy al Senado; lo que no entiendo es por qué me manda a sus empleados a que salgan a hacer declaraciones en contra de Morena o en contra mía. Eso ya lo hicieron en la elección pasada de Claudia Sheinbaum, repitieron el mismo número".

Sobre comentarios en el sentido de que algunas "sabandijas" se han infiltrado, pero que piden deje la dirigencia, afirma: "Yo estoy muy bien en el partido, muy contenta y trabajando mucho. Morena va muy bien".

Claro que, añade, hay interesados en el partido, "sobre todo cuando han visto que ha crecido, que ha ganado un lugar de mucho respeto y de mucho liderazgo. Por eso hay personajes que, como no trabajan, lo único que hacen son declaraciones sin fundamento".

"Vamos caminando. No veo cambios, hasta este momento soy secretaria general en funciones de presidenta, y no tengo ningún plan distinto".

En torno a la elección interna en Puebla, de donde parte la confrontación con Ricardo Monreal, la presidenta de Morena aclara que no hay ninguna razón para que Miguel Barbosa, quien fue el candidato a gobernador en el proceso anterior, no participe ahora. "Somos un partido, no 'el club de Toby', en donde cada quien hace lo que se le ocurre", dice.

En Morena, indica, hay estatutos muy claros y precisos, "y éstos establecen cómo se seleccionan los candidatos y los que quieran estar dentro tienen que apegarse a nuestros estatutos, porque tenemos muy claro y muy definido cómo se debe proceder. En todas las elecciones de Morena ha habido una claridad absoluta, y el partido no se ha despegado de sus estatutos", y aclaró: "Yo no tengo candidato, tengo partido, y se llama Morena".

Al respecto, refiere que pueden inscribirse todos los que quieran ahora que venga la encuesta, pero tienen que acatarse todos los lineamientos del partido.

"No es que yo esté de acuerdo si Barbosa participa, Morena tiene sus lineamientos y hay que apegarse a ellos. Ya se registraron candidatos, esperemos a que se haga la encuesta. No hay ninguna razón para que Barbosa no participe, tiene todos los derechos. Los que ya están, que se esperen a la encuesta, que no coman ansias", sostiene la dirigente.

Con respecto a los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, señala que el mandatario ha realizado lo que no habían logrado hacer en sexenios anteriores y completos.

Compara a la dirigente Polevnsky con Luis XIV

>Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero Estatal de Morena en la Ciudad de México, comparó a la dirigente nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky, con Luis XIV y consideró que lo mejor sería que presente su renuncia.

>El morenista señaló que la dirigente de ese partido, Yeidckol Polevnsky, "en su soberbia infinita, ya perdió la brújula y está llevando a Morena a una crisis innecesaria".

>Durante esta semana, la lideresa del partido gobernante se ha enfrascado en una serie de dimes y diretes con el senador Ricardo Monreal sobre los militantes del partido, a quienes ha catalogado de "sabandijas". Rojas Díaz Durán es senador suplente de Monreal.

>"Ya se perdió. Hay que rescatar a Morena de la camarilla que comanda antes de que sea tarde", dijo a través de un escrito que circuló hacia los militantes del partido.

>A pesar de que Rojas Díaz Durán aclaró que Polevnsky "es una dama que respeto muchísimo y la admiro", insistió en que "no preside el partido para todos. Gobierna a favor de una facción que daña la esencia de Morena".

>Incluso, la comparó con Luis XIV, "sulfurada, ofendiendo a los cuatro vientos y pregonando sin razón: "'MORENA SOY YO'".

>Para el consejero Estatal de Morena en la Ciudad de México, "lo mejor sería que, en un último acto de humildad, que (Polevnsky) -estoy seguro que se lo vamos a agradecer, aplaudir y reconocer millones de mexicanos- presente su renuncia al cargo", pues en vez de llamar al diálogo, "insulta, descalifica. No entiende razones. La rige su emoción y su ambición".