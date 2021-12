Reta CDV al Congreso: cobrar canje de placas

La placa no se echa a perder, a lo mejor la lámina no, pero el holograma que está dentro de la placa sí y eso es lo que leen los arcos de seguridad y todas las cámaras que tenemos en el estado". María del Pilar Gómez, Enlace Legislativo

Dicha iniciativa será presentada ante el Pleno hoy miércoles en la sesión de clausura del período ordinario de sesiones.

"Están seleccionando arbitrariamente la correspondencia que pasan a leer a Pleno, el día de ayer –a las cinco de la tarde– el Ejecutivo metió aquí en Oficialía de Partes un documento en el que viene la iniciativa del tema de las placas", mencionó la subsecretaría de Gobierno, María del Pilar Gómez Leal, enlace con el Poder Legislativo estatal.

Y añadió:

"No está de acuerdo el Ejecutivo en el recanjeo; no la leyeron y por más que se le exhortó –los diputados de Acción Nacional– a que le dieran lectura, y no están dándole lectura, no está bien".

Fue el martes siete de diciembre cuando diputados de Morena y Movimiento Ciudadano aprobaron por la mínima diferencia la reforma a la Ley de Hacienda local para exentar el cobro por canje de placas hasta el 2024, esto como medida de apoyo a la economía familiar según mencionaron los diputados en sus intervenciones en defensa de dicho dictamen; en contraste, diputados de Acción Nacional señalaron implicaciones en cuestiones de Seguridad Pública, así como el impacto presupuestal para el próximo año.

"Les pedimos desde un principio que también metieran en el análisis de esa reforma a la Comisión de Seguridad, a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y nunca nos dieron la oportunidad, lo vieron solamente como si fuera un tema recaudatorio cuando esto tiene implicaciones en Seguridad, y yo creo que es algo que todos valoramos y que nos da más tranquilidad, a todos los que vivimos andar en carreteras y demás, y no quisieron darle trámite a las demás comisiones", consideró la subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno.

Además, señaló que con la ´derogación´ de este cobro el Gobierno del Estado deberá de invertir alrededor de 160 millones de pesos por la rescisión del contrato con la empresa fabricante de las nuevas placas vehiculares, además, de que se dejarán de percibir más de 300 millones en la Ley de Ingresos para 2022; cabe señalar que la Ley de Ingresos considera mil 285 millones 465 mil 821 pesos por concepto de ´Servicios de Control Vehicular´.

"Es algo que se hace cada tres años y es por varias razones, también es lo que dicen que la placa no se echa a perder, a lo mejor la lámina no pero el holograma que está dentro de la placa sí y eso es lo que leen los arcos de seguridad y todas las cámaras que tenemos en el estado", fue el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Suárez Mata, quién turnó el documento a Correspondencia este miércoles tras solicitud de la diputada Imelda Sanmiguel Sánchez; tras ser leída, la iniciativa pasará a la Comisión de Finanzas, Presupuesto, Planeación y Deuda Pública para que emita un nuevo dictamen, este deberá de ser aprobado por dos terceras partes del Pleno legislativo.