Reta Anaya a PGR y al SAT a que proceda contra él

Cd. de México.- Ricardo Anaya aseguró que, pese a las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero, aparecerá como candidato presidencial en la boleta el 1 de julio.



Arropado por mujeres panistas, el candidato presidencial retó a que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) demuestren que es culpable de algún delito y, de ser así, procedan en su contra.



"Si el 5 por ciento de lo que ha inventado el PRI en mi contra y que han repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT? Aquí estoy, saben dónde encontrarme, saben dónde vivo, me siguen todo el santo día con los vehículos del Cisen", dijo en entrevista con medios.



"Si el 5 por cierto fuera cierto, ¿por qué no proceden en mi contra? La respuesta es porque son mentiras, es una vil cortina de humo para tapar la corrupción de José Antonio Meade, que desvió 500 millones de pesos cuando era Secretario de Desarrollo Social".



El abanderado de la coalición Por México al Frente ha sido implicado en un caso de presunto lavado de dinero relacionado con la venta de una nave industrial por 54 millones de pesos para la que se utilizó una empresa catalogada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



-¿Tú te ves en la boleta electoral, Ricardo?, se le preguntó al candidato.



"Por supuesto y voy a ganar la elección de manera contundente", respondió.



Anaya se reunió este martes con mujeres panistas, quienes, al grito de "¡No estás solo" y "¡Presidente!" le ofrecieron todo su respaldo.



El 26 de octubre, la PGR recibió una denuncia por la venta de una nave industrial, la cual señala que el empresario inmobiliario queretano Manuel Barreiro, cuyas cuentas ya fueron congeladas, diseñó un esquema financiero para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya.



Dicha operación financiera se realizó presuntamente a través de la firma Manhattan Master Plan Development S. de R.L, la cual fue incluida ayer en definitiva por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en su lista de empresas fantasma.



Anoche, a su vez, circuló en redes sociales un video en donde se muestra a Anaya en la boda de Barreiro, llevada a cabo en 2005.



"Ahora resulta que esa es la gran prueba, que hace 13 años yo acudí a una boda invitado por el hermano de la novia, que es Álvaro Ugalde, mi amigo desde la secundaria, ya no saben ni qué inventar", arguyó el panista.