Reta AMLO: agrúpense y pidan al pueblo que me vaya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los conservadores a que se agrupen para que en la consulta sobre revocación de mandato de marzo próximo pidan al pueblo que se vaya.

"Viene la revocación de mandato en marzo y va a ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse, como lo hicieron en junio que no quería que contáramos con la mayoría en el Congreso y se juntaron todos", señaló.