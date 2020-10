Reta alcalde al Estado: no abrirá Playa Miramar

El virus sigue presente y no se ha ido y va depender mucho del comportamiento de la ciudadanía Adrián Oseguera Kernión, Alcalde de Madero

Tampico, Tam.- Por el momento no se abrirá la Playa Miramar pese a las indicaciones del Gobierno del Estado, esto, luego de que no se cuenta con personal suficiente y capacitado para la nueva normalidad.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde de la urbe petrolera, Adrián Oseguera Kernión, quien refirió que ya se puso en contacto con el Secretario de Turismo del Gobierno del Estado Fernando Oliveira Rocha para puntualizar que hay que capacitar al personal para la apertura de ese paseo turístico.

Dijo que en los operativos que se implementarán participaría personal de los tres ordenes de gobierno, mismo que deberá estar capacitado.

"Es poco el personal disponible para los trabajos de vigilancia y filtros, es complicado que se pueda aperturar la Playa de Miramar".

Por ello, dijo que se puso en contacto con el Secretario de Turismo en el sentido a que esta semana se capacite al personal que asistirá y una vez concluido, se haría el anuncio de cuándo se reabriría la playa.

Indicó Oseguera Kernión que las capacitaciones tienen que ser basadas en las normativas para evitar los contagios del Covid, señalando que deberán ser vigilantes que los paseantes no infrinjan las normas sanitarias, además de no consumir bebidas embriagantes, no fogatas y carnes asadas, además de que la convivencia será sólo entre integrantes de una familia con un solo domicilio.