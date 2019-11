Reta a Liam a subir al ring

Robbie Williams reveló que ha tenido contactos con el famoso promotor de boxeo Eddie Hearn para que organice un combate con su viejo enemigo, Liam Gallagher, con quien mantiene una rivalidad pública desde los años 90.

En octubre, el cantante dijo que le gustaría discutir con el ex miembro de Oasis para resolver sus diferencias de una vez por todas. Al contactar al jefe de Matchroom Sport para hacer realidad su sueño ha ido un paso más allá.

“He hablado con Eddie Hearn y él está preparado”, anunció Williams durante una aparición en The Jonathan Ross Show.

Sin embargo, el cantante lamentó que Liam no haya respondiendo “dos veces”.

“A mí realmente me gustaría hacerlo. He estado boxeando y me encanta y si hay alguien a quien quiera golpear, ese es Liam Gallagher”, apostilló.