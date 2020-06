Reta a fans a bajar kilos...

Cansado de su vida sedentaria y de los kilos de más, Daddy Yankee se motivó a bajar de peso.

Por eso "El Boss" del reguetón lanzó un reto a sus admiradores para ponerse en forma.

Daddy compartió en su cuenta de Instagram que el 16 de mayo convocó a este desafío para mejorar su condición física.

"¿Quiénes han subido de peso esta cuarentena? Ahora ¿quiénes se apuntan para bajar?", preguntó a sus fans el puertorriqueño de 43 años.

SE LE SUMAN

Su colega y amigo Nicky Jam lo aceptó, pero parece que no siguió su ejemplo de ejercitarse.

Desde entonces, el creador de los éxitos "Dura", "Shaky Shaky" y "Runaway", ha perdido, según publicó, más de dos kilos en tan sólo dos semanas.

"Seguimos en el campamento, seguimos en la misión", dijo el artista.

De este nuevo estilo de vida ha sido testigo el público, pues el reguetonero se ha encargado de subir fotos y videos de sus rutinas de ejercicio, corriendo en la calle, subiendo escaleras y hasta brincando la cuerda.

MUY MOTIVADO

"Por primera vez no he fallao en la dieta. Estoy muy motivao", comentó Daddy Yankee, quien no ha revelado el peso con el que empezó su programa ni cuál es su meta.

Sus amigos Sebastián Yatra y Tito El Bambino se han encargado de motivarlo a través de Instagram.

"Vamos", le escribió Yatra, mientras que Tito le dijo "voy por ti".

"Apostando aquí con el trainer. Me dice que no voy a bajar. Le dije, tú vas a conocer la disciplina en persona. #challenge", aseguró Daddy.