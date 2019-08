Resurge virus que afecta a ganadería

Weslaco, Tx. - La Comisión de Salud Animal de Texas, está pidiendo a los amantes de los animales que tomen precauciones ya que ha resurgido una enfermedad viral que afecta a los caballos y el ganado.

Este mes, se han confirmado más de una docena de casos de una enfermedad viral en caballos y ganado vacuno en todo el estado.

Cuando la estomatitis vesicular, también conocida como VS, golpea, los propietarios deben tomar las precauciones adecuadas para proteger a sus animales.

Los caballos y ganado infectados por la enfermedad viral, desarrollan ampollas que los hincha y explotan, dejando llagas dolorosas.

El equipo de la organización sin fines de lucro Hoofbeats for Heroes escuchó todo sobre un caso que golpeó al Condado de Bell justo antes de dirigirse a una competencia a principios de agosto.

"Así que tomamos ciertas cosas para aseguramos de que los bebederos de agua estuvieran desinfectados, de que no estuvieran en contacto con otros caballos. Nos aseguramos de que nuestros jinetes supieran que sus caballos no tocaran las narices con las de otros caballos", dijo Tiffany Zeitouni, fundadora de Hoofbeats for Heroes.

Según la Comisión de Salud Animal de Texas, el brote comenzó el 21 de junio de 2019, cuando los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios en Ames, Iowa, confirmaron el primer caso en el Condado de Kinney, Texas.

En los Estados Unidos no se había diagnosticado la enfermedad viral desde 1998.

A raíz de lo anterior, varios estados han impuesto requisitos más estrictos de entrada al ganado de Texas debido a los casos de VS.