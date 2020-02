Resurge con fuerza

El pasado domingo Renée Zellweger subió las escalinatas del Dolby Theatre de Los Ángeles para recoger el Oscar a mejor actriz por su papel en el biopic de Judy Garland, con lo que la intérprete pone el broche de oro a un año considerado como su regreso triunfal a Hollywood.

La texana, de 50 años, en su reconciliación con la industria después de un retiro autoimpuesto de seis años. Gracias a Judy, Zellweger parece dejar a un lado su eterno papel de Bridget Jones para vivir su reinvención definitiva, que la ha llevado a lograr el Bafta, el Globo de Oro y el SAG, el galardón del Sindicato de Actores.

RENÉECIMIENTO

Este resurgir o renacimiento —a la que los medios en inglés han bautizado como Renéecimiento— llega en un remanso de paz para Zellweger, quien hace no mucho ha reconocido que necesitó alejarse de todo lo que rodea a Hollywood. "Estaba agotada y no me estaba tomando el tiempo que necesitaba para recuperarme entre proyectos. Me cansé del sonido de mi propia voz: era hora de irme y crecer un poco", aseguró la actriz a Deadline.

Una revelación que sorprendió no por su ausencia en sí, sino porque esta había pasado totalmente desapercibida. En parte por el olvido del propio Hollywood y también por la constante campaña de los tabloides contra ella. En los últimos años, muchos medios de comunicación pasaron de recoger información del trabajo de Zellweger a convertir en noticia sus elecciones respecto a sus cambios físicos.

Algo que la propia actriz denunció en una carta abierta en el HuffPost, titulada Lo podemos hacer mejor, donde lamentaba que la sociedad hablara tanto acerca del cuerpo de las mujeres.

"No es que le importe a nadie, pero decidí cambiar mi cara y operarme los ojos. Este hecho no es relevante para nadie, pero que la mera posibilidad fuera discutida por los periodistas serios y se convirtiera en tema de conversación generalizada es una desconcertante ilustración de la confusión entre noticias/entretenimiento y la fijación social por lo físico", escribió en 2016, precisamente el año que retomó la interpretación.

HUYE DE LAS REDES

Durante sus años de retiro, la actriz, que rehúye de las redes sociales, empezó a hacer terapia, viajó, pasó tiempo con su familia, se introdujo en el mundo del running, asistió a clases en la Universidad de California en Los Ángeles e incluso escribió un proyecto piloto para una serie. También trabajó para organizaciones benéficas e impulsó su activismo feminista.

"Hace mucho tiempo que quería dedicarme a asociaciones que luchan por la defensa y protección de las mujeres en todo el mundo.

Por eso pasé un tiempo en Liberia desarrollando un programa escolar para mujeres jóvenes", contó en algunas entrevistas.

Unos excesos que, además de hacer mella en la actriz, sirvieron de impulso para perfeccionar su transformación en Judy Garldand. En Judy, Renée da vida a la famosa estrella de El mago de Oz en uno de los momentos más complicados de su vida, cuando tuvo que viajar a Londres para ofrecer una serie de conciertos, arruinada, lejos de sus hijos y con un profundo problema de alcoholismo y adicción a las drogas.