Resulta positivo al coronavirus el secretario general de Gobierno, César Verástegui Ostos

Cd. Victoria, Tam.

El secretario general del Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, dio positivo a coronavirus por lo que siguiendo los protocolos se encuentra bajo aislamiento y en observación en su domicilio. Esto se da a una semana de que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca resultara negativo a una segunda prueba de prevalencia tras dos semanas de aislamiento.

Verástegui Ostos recibió los resultados la mañana de este lunes luego de que en días recientes presentó algunos síntomas similares al Covid-19, por lo cual le tomaron muestras que fueron llevadas al Laboratorio Estatal de Salud Tamaulipas.

El secretario general de Gobierno deberá de permanecer bajo observación 14 días para que le sea aplicada una segunda prueba y verificar que ya no presente la enfermedad.

El mandatario estatal publicó el martes 14 de julio en sus redes sociales: "Esta tarde me fueron entregados los resultados de una nueva prueba de #COVID19 que me practiqué; GAD la prueba de PCR dio negativo. A partir de hoy mismo levanto el aislamiento al que me sometí. Agradezco a todas las personas que estuvieron pendiente de mi estado de salud".