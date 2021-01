Resuelven problemas de familia con técnica

Las consecuencias pueden afectar a los hijos y a toda su descendencia.

Noticia Relacionada Recomiendan que funcionarios en contacto con AMLO se deberían aislar

Para evitar que se siga repitiendo historia tras historia como suele ocurrir con el karma, existe una técnica milenaria de origen hawaiano denominada Ho’oponopono, que al practicarla nos ayuda a enderezar nuestra vida y la de nuestra familia; ponerla en orden o en forma, corregir.

Se trata de una técnica hawaiana que sostiene que cada uno es creador de su propia realidad externa como un espejo o reflejo de nuestra realidad interna.

A finales del siglo XIX, los tribunales de Hawái comenzaron a ordenar que los jóvenes y adultos que cometieran algún delito, trabajaran con un anciano que conduciría un ho’oponopono para sus familias, como una forma alternativa de resolver sus problemas.

el Ho’oponopono se destaca por sus principios basados en las tradiciones filosóficas, espirituales y religiosas de todos los tiempos. Hoy se ha extendido en todo Estados Unidos y por supuesto en Texas y en México.

Se trata de una técnica que sostiene que cada uno es creador de su propia realidad externa como un espejo o reflejo de nuestra realidad interna.

No hacerlo, puede ocasionar eventos como los terremotos que han ocurrido en México, enfatiza Santa Garcia, a través de una entrevista vía Facebock.

Señala que el 19 de septiembre de 1985 se registró uno de los más peores y fatídicos terremotos que sacudieron a México. Ese día, hubo destrucción y muerte, los edificios cayeron como si fueran de arena. En la misma fecha del 19 de septiembre pero del año del 2017, se registró la repetición de un sismo de las mismas magnitudes a la misma hora con mayor destrucción.

¿Porque ocurrió el desastre?

Santa García señala:

Eso sucedió porque la gente tenía en sus memorias los hechos dolorosos y de tragedia, además de que en esa fecha cada año realizan un simulacro para recordar y homenajear a las víctimas del terremoto.

A nivel inconsciente y con un simulacro colectivo provocaron sin proponérselo que sucediera nuevamente ese evento, repitiendo la misma historia con esos efectos. Somos nosotros quienes creamos la realidad desde el subconsciente, provocando que sucedan eventos de desastre o de malos y buenos momentos ocurridos en el pasado, ancestral o reciente.

Este arte sanador enseña de forma rápida y certera a deshacernos de las memorias emocionales ancladas en nuestro pensamiento para poder ser actores de nuestra vida al crear una realidad que nos haga felices, reitera.

Una vez que comprendamos este concepto, podemos sanar y revertir cualquier situación que se presente en nuestra vida por más dolorosa y traumática que sea: habremos asumido que somos co-creadores de nuestra realidad, y nos hacemos cargo del 100% de responsabilidad sobre los sucesos que atravesamos.

Santa García, quien abrió una página de Facebock para difundir la cultura espiritual del Ho’oponopono, comenta que con no necesitas de psicólogo ni terapeutas especializados. Cualquier persona puede practicarla,. Para aprender esta cultura, una amiga me dijo, repite estas cuatro palabras, lo siento, perdóname, gracias te amo. Fue todo, yo las repetía una y otra vez. Después otra amiga me prestó un audio libro de Hooponopono y al escucharlo me di cuenta de que decía las cuatro palabras y lo escuché muchas veces pero seguía sin saber para que era y porque funcionaba.

A través de la práctica constante, me di cuenta de cómo iba cambiando mi percepción acerca de los problemas que tenía y como se solucionaban en forma rápida y fácil. Así fue como me di cuenta que si funciona Hooponopono, estoy convencida, asegura Santa.

TESTIMONIO PERSONAL

Soy la mas chica de cuatro hermanos, dice Santa,, mi madre fue madre soltera, mi papá me rechazó desde que estaba en el vientre. Eso me ocasionó una inseguridad.

Desde que nací hasta los 45 años me chupaba mi dedo pulgar, no sabía que era por eso, ya siendo adulta decía que perdonaba a mi papa, pero mi niña interior estaba dolida por el rechazo.

Cuando hice el ejercicio de mi niña interior perdonar y pedir perdón a mi papá, como por arte de magia yo deje de chuparme el dedo.

Somos los padres quienes más daño hacemos a los hijos, porque eso es lo que aprendimos y les transmitimos en forma inconsciente.

Gracias a Dios y al Hooponopono pude superar eso.

A través de esta técnica te sanas a ti mismo, a nivel físico, mental y emocional, descubres quien eres realmente, aprendes a ver el lado inocente de las personas.

Resuelves de una manera más fácil y simple los desafíos (problemas) que te están restando energía en tu vida. Sueltas los problemas que te causan stress enfermedad y desequilibrio.

El Hoo no choca con religiones existentes?

Para nada, no tiene nada que ver con religiones, doctrinas o dogmas, es una filosofía de vida, no existe una deidad, cuando hablamos de la divinidad es esa parte buena inocente que hay en ti y creemos en Dios.

Cuando se practica debe hacerse sin expectativas, sin esperar a que algo suceda, porque eso es parte del ego y es del ego de lo que tenemos que liberarnos.

No existen características que condicionen a una persona para experimentar el Ho’oponopono, sino que es un arte libre del que todos podemos participar, siempre y cuando estemos dispuestos a tomar la responsabilidad de los hechos que suceden en la vida. Si bien no se necesita ningún tipo de experiencia ni estudio previo, es especialmente útil y recomendado para aquellos profesionales que trabajan en el área de la salud o de las problemáticas mentales y emocionales (médicos, terapeutas de todo tipo, psicólogos, reikistas, etc.), ya que al limpiarse ellos, aceleran el proceso de sanación del paciente.

Sí funciona Hoo’ponopono, estoy convencida, asegura Santa en su cuenta de Facebook.