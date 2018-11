Resuelven el misterio

Madrid, España

El episodio 9x05 de The Walking Dead supuso el adiós de Andrew Lincoln (el sheriff Rick Grimes), un acontecimiento que eclipsó por completo la salida de Lauren Cohan (Maggie) en ese mismo capítulo. Ahora, el séptimo episodio ha resuelto el misterio, explicando qué ocurrió con la líder de Hilltop.

Después de un salto temporal de seis años, Jesús (Tom Payne) es el líder de Hilltop, quien dirige con la ayuda de Tara (Alanna Masterson). Durante el episodio, Aaron (Ross Marquand) revela que Michonne (Danai Gurira) aún no sabe qué pasó con Maggie.

SE VA

Cuando acompaña a los supervivientes recién llegados Magna (Nadia Hilkes), Yumiko (Eleanor Matsuura), Kelly (Theory Theory), Connie (Lauren Ridloff) y Luke (Dan Fogler) a Hilltop con Siddiq (Avi Nash), Michonne se sorprende al enterarse de que Maggie no está allí desde hace mucho tiempo.

"No tienes que preocuparte por Maggie", le dice Siddiq. "No podemos correr el riesgo. No sé qué hará si me ve", responde Michonne. "Maggie se ha ido", informa Siddiq. "Se llevó a Hershel con ella. Jesús lidera Hilltop ahora".

Siddiq revela entonces que Maggie se ha unido a Georgie (Jayne Atkinson) "en un lugar lejano, ayudándola con una nueva comunidad".

LAS PROMESAS

Georgie ya apareció en la octava temporada cuando, tras descubrir una misteriosa caja con un mensaje pidiendo un intercambio de suministros, Michonne, Maggie y Enid planean un reunión. Allí se encuentran Georgie, acompañada por sus escoltas Midge e Hilda, quien propone intercambiar bienes por conocimiento para reconstruir la sociedad, y promete regresar a Hilltop. La comunidad que menciona Siddiq podría ser The Commonwealth, un grupo de 50 mil supervivientes que han conseguido reconstruir la sociedad e infraestructuras.

Pero parece que la partida de Maggie no es definitiva, ya que la showrunner, Angela Kang, ha hablado sobre un posible regreso de Cohan para la décima temporada.

"Lauren y yo hemos hablado y está emocionada de volver, incluso si no es por una temporada completa. Tenemos una gran relación, y a ella todavía le encanta las serie", aseguró en una entrevista para ComicBook.

AMC emitirá el 25 de febrero el capítulo final de la primera parte de la temporada.

