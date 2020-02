Resuelven casos con Ley Krystal

McAllen, Tx.

Diferentes agencias de aplicación de la ley en el estado de Texas han identificado sospechosos en más de 45 casos sin resolver gracias, en gran parte, a la implementación la Ley Krystal Jean Baker, la cual ayuda a las fuerzas del orden público a conectar más rápidamente los eslabones perdidos en casos no resueltos.

La Ley de la Cámara de Representantes (HB) 1399, también conocida como la Ley Krystal Jean Baker, entró en vigencia el 1 de septiembre de 2019, y autoriza la recolección de muestras de ADN de personas acusadas de ciertos delitos graves y compara las muestras a través de la base de datos del Sistema de Índice de ADN Combinado (CODIS) en un esfuerzo por disminuir el número de casos no resueltos.

"La Ley Krystal Jean Baker brinda a las fuerzas del orden público una herramienta adicional mientras trabajamos para mantener a los delincuentes fuera de nuestras calles, resolver casos y ver que se haga justicia", dijo el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) Steven McCraw. "Al permitirnos recopilar e ingresar pruebas de ADN de los delincuentes en un plazo mucho más rápido, podemos establecer una conexión crítica con crímenes anteriores cometidos por el mismo delincuente. Nuestro objetivo es evitar que estos criminales cometan cualquier otro acto violento contra gente inocente".

En memoria

La nueva ley lleva el nombre de Krystal Jean Baker, quien en 1996 tenía solo 13 años, cuando fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada. Se recolectó evidencia de ADN en el momento de su muerte, pero no se realizaron arrestos. En 2010, el autor del homicidio de Baker fue arrestado por un cargo no relacionado en Louisiana; El ADN tomado en el momento de su arresto lo relacionó con el asesinato de Baker, y finalmente se declaró culpable.

"En el corto tiempo desde que el Gobernador Abbott promulgó esta legislación, Texas ha recolectado miles de nuevas muestras e hizo progresos significativos en casos no resueltos. Esto es solo el comienzo, y estoy optimista de que vamos a construir sobre este éxito", dijo el senador Brandon Creighton. "Quiero aplaudir a la policía de Texas por su gran trabajo en la implementación de la nueva ley para que los peores delincuentes salgan de las calles y finalmente sean llevados ante la justicia".

FRENAN IMPUNIDAD

Identifican autores de delitos violentos

De conformidad con la Ley Krystal Jean Baker, las fuerzas del orden no están obligadas a esperar una condena para reunir pruebas de ADN, sino que se puede recogerlas tras el arresto de una persona. Eso significa que cuando alguien es arrestado por un delito grave calificado, el nuevo estatuto permite que su ADN sea recolectado a través de un hisopo y enviado al laboratorio del DPS para ingresar al CODIS.

"Me complace, pero no me sorprende, que esta legislación ya haya ayudado a identificar a los autores de varios crímenes violentos sin resolver", dijo el representante Reggie Smith. "Agradezco a todos los que trabajaron incansablemente para aprobar la Ley Krystal Jean Baker. Creo que esta legislación proporcionará un Texas más seguro".

CODIS permite a las agencias de aplicación de la ley comparar pruebas de ADN de otras agencias con muestras de delincuentes en una base de datos nacional. Desde que el HB 1399 entró en vigencia, docenas de casos sin resolver han sido ayudados por coincidencias de ADN con muestras de detenidos.