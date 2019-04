Resuelve TEPJF responsabilidad de Sectur por la difusión de video

Ciudad de México.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la tarde de este miércoles que la Secretaría de Turismo infringió la Constitución en materia de propaganda gubernamental, al incluir el logo y nombre de Morena en un video difundido por la dependencia.

Por estos hechos determinó que la responsabilidad no fue del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni del titular de Turismo, Miguel Torruco, ni de Morena, sino sólo del director de Comunicación Social de la dependencia federal, Héctor Armenta, por lo que se dio vista al Órgano Interno de Control (OIC) "para que determine lo conducente".

Además se turnó el expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), pues investiga una denuncia al respecto.

El asunto resuelto en sesión pública derivó de la queja presentada por PRD y PAN por la difusión de un video titulado la "Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024", dado a conocer en un evento de la Sectur en febrero en Chetumal, Quintana Roo y además en redes sociales.

En la grabación se habla del nuevo plan para generar Turismo en el país, pero para hacerlo la dependencia usó imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador además del logo y nombre de Morena, por lo que de acuerdo a los quejosos, la Sectur usó recursos públicos con fines electorales para favorecer a ese partido, hubo promoción personalizada de servidores públicos y se violó el principio de equidad pues el video se divulgó ya iniciados los procesos electorales en Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

En la queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se acusó además al partido en el gobierno de presunto financiamiento ilícito por haber recibido el beneficio de la difusión de los spots denunciados y acusó que también se difundieron en televisión.

Sin embargo, con dos votos, los del magistrado ponente, Carlos Hernández Toledo y María del Carmen Carreón, se resolvió que no hubo promoción personalizada ni utilización de recursos públicos. El presidente López Obrador no consintió incluir su imagen -según reportó la Consejería Jurídica de Presidencia- y además se deslindó del promocional en una conferencia "mañanera", en tanto que Morena no fue consultado sobre el promo.

Sobre el uso de la imagen, emblema y siglas del partido en dos escenas se resolvió que con su inclusión sí se vulneró el 134 de la Constitución pues no es permisible emitir propaganda gubernamental que velada o explícitamente haga referencia a un partido, sea a favor o en contra, pues toda debe ser de carácter informativo ya que "puede generar un desequilibrio entre las fuerzas políticas".