´Resucitan´ las maquiladoras

La industria maquiladora se recupera en forma rápida de los empleos perdidos durante los meses más complicados de la pandemia del Covid-19, incluso hay más contratación de personal con ampliación de naves industriales.

Se perdieron en los meses de marzo a mayo alrededor de 15 mil empleos en forma drástica, pero en junio se comenzó recuperar, por lo que ahorita van arriba de los que se ha tenido, 134 mil empleos al momento.

Martha Ramos, directora de Index Asociación de Maquiladoras de Reynosa, comentó que los volúmenes de producción se han mantenido, lo que es interesante en el tema de las mercancías y embarques.

"La industria en Reynosa es esencial y eso permitió que Reynosa mantuviera una estabilidad muy importante en la economía del Estado que es un factor importante para efectos de enfermedades las familias pudieron tener recurso para atenderse, se recuperó rápidamente el empleo", dijo.

CRUCES ESTABLES

La directora de la asociación de maquiladoras local, comentó que se mantiene la actividad, con las restricciones en ambos países, pero no paralizó el cruce de mercancías en los puentes internacionales, lo que es positivo.

"No hubo cierres, algunas cerraron temporalmente porque algunas no eran esenciales, pero la mayoría si lo son, pero fue temporal, por ejemplo el sector automotriz inicialmente cerró actividades porque no era considerada esencial, pero posterior en mayo se reactivó, pero temporal, pero cierre de actividades por afectaciones del Covid no", recalcó.

Explicó que al inicio de la pandemia había incertidumbre por lo que se hicieron ajustes para mantener las operaciones, pero una vez que pasó esa etapa se empezaron a recupera los empleos.

No hay despidos, por el contrario hay contrataciones por la ampliación de seis plantas y sigue llegando más inversión.

"Hay ampliaciones de plantas, teneos ampliaciones de naves, sigue llegando más inversión, y de las plantas que están aquí instaladas", recalcó.