´Resucita´ Navidad a comercios

Al permanecer cerrados los puentes internacionales de Reynosa para el turismo y actividades de recreación, las ventas navideñas en los comercios locales han registrado un repunte, de acuerdo a la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco).

Los porcentajes van desde un 30 al 50 por ciento, siendo la ropa, zapatos y artículos de joyería los de mayor demanda.

"Conforme se va acercando la navidad se ven más personas en los comercios lo cual nos favorece muchísimo, tenemos la certeza de un repunte de hasta un 50 por ciento, lo que nos permitirá salir adelante de la crisis del coronavirus, pagar los servicios básicos y cumplir con nuestras obligaciones patronales, que era lo que temíamos", señaló Roberto Cruz, secretario del gremio.

La retención de consumidores locales, al evitar que crucen al Valle de Texas se visualiza en la Peatonal Hidalgo, en los centros y plazas comerciales de diversos bulevares pero también por internet, ya que a través de las redes sociales los propietarios de un negocio se hacen promoción.

La Fecanaco confía en que sus ganancias seguirán aumentando, por lo menos hasta la primera semana de enero.

"Apenas está comenzando la temporada alta, todavía nos faltan unos días para la Navidad y año nuevo, por lo que esperamos ganancias todavía mayores, ojalá que la gente compruebe que el producto local tiene calidad", insistió Cruz.

¿Y el protocolo?

Las aglomeraciones que se han registrado en las ultimas horas por las compras navideñas en Reynosa han evidenciado que todavía existe un gran sector de la población que se niega a seguir el protocolo del Covid-19, o a ponerse elementos tan simples como el cubrebocas.

Por lo que Cruz recordó que existe una política de cero tolerancia en los negocios, que incluye negar el acceso. "Ya se ha actuado en consecuencia, desgraciadamente todavía hay familias que no se cuidan, que siguen sin creer en lo peligroso del virus, pero el comercio formal tiene claro que no habrá servicio para ellos, no se les venderá".

El protocolo Covid-19 en los comercios también restringe las atenciones a solo 2 miembros por familia, así como a niños y adultos mayores.