Restringiría China metales raros a EU

El aumento de la tensión ha provocado temor a que Pekín use su posición dominante como proveedor de metales raros como arma en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



Un funcionario de alto rango de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China indicó a la agencia de noticias Xinhua que Pekín dará prioridad a la demanda doméstica de metales raros, pero que atenderá la demanda razonable de otros países.



Si bien el funcionario del organismo nacional de planificación de China no respondió directamente si Pekín limitará las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos, el editor en jefe de Global Times, Hu Xijin, escribió en Twitter: "Sobre la base de lo que sé, China está considerando seriamente restringir las exportaciones de metales raros a Estados Unidos. China también puede tomar otras contramedidas en el futuro".



Global Times no es uno de los medios oficiales de China, pero es un tabloide muy leído y que publica el periódico del Partido Comunista Chino.



El Presidente chino Xi Jinping visitó una compañía de metales raros en el sur de China la semana pasada, informaron medios estatales, suscitando especulaciones de que Pekín estaba considerando usar los productos químicos en la guerra comercial con Estados Unidos.



China representó el 80 por ciento de las importaciones de metales raros de Estados Unidos entre 2014 y 2017, que los excluyó de las alzas recientes de aranceles.