Restringen venta de no esenciales

Centros comerciales de la ciudad han restringido la venta de artículos no esenciales y han colocado cinta amarilla en las áreas donde no se permite pasar.

La cinta amarilla se ha colocado en el área de ropa, electrodomésticos, muebles, ferretería, juguetería, artículos para autos como aceites, parabrisas o tapetes, venta de albercas o sandalias de verano.

De esta forma si una persona quiere una plancha, sandalias o juguetes, no están en venta, por lo que si llegas a la caja, se te informa que ese artículo no está en venta porque no es esencial.

Las áreas de comida, frutas y verduras, entre otras, siguen activas para la población en general, pero donde se ha colocado cinta amarilla, no están en venta.

"Yo quería comprar un balón para mi hijo pero me explicaron que no lo pueden vender, que no es esencial también quería unos sandalias, pero tampoco", dijo una usuaria que estaba en un centro comercial en el bulevar Morelos.

Los centros comerciales está priorizando la venta de productos esenciales, como de limpieza y comida, pidiendo a los usuarios que realicen compra de lo esencial y aunque se quieran algún otro en la caja se le avisa que no se le puede vender.