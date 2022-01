Restringen por Covid asistencia de persona en Ayuntamiento de Victoria

"Estamos siguiendo las recomendaciones y las indicaciones que nos marcan las autoridades como COEPRIS y COFEPRIS en cuanto a los riesgos sanitarios que se van generando, por nuestra parte hemos seguido las indicaciones de ir escalonando al personal, pero también tenemos la instrucción muy clara... de que no detengamos para nada la operación de los servicios públicos, del tema de Obra Pública ni mucho menos de trámites administrativos", manifestó el Oficial Mayor, Daniel Eugenio Fuentes Navarro.

La semana pasada se confirmó el contagio de una regidora y fue descartado el caso de un regidor, esta semana el segundo síndico Ernesto Ávalos Bustos se reportó como sospechoso por lo que se esperan los resultados de los análisis para confirmar o descartar dicho caso; asimismo, se realizan exámenes de manera ordinaria en aquellos trabajadores que manifiestan síntomas y se les envía a reposo a los positivos por siete días para evitar contagios en las áreas laborales.

"Cualquier compañero que llegue a presentar algún mínimo síntoma se le invita a que se retire a su casa, se vaya a hacer la prueba oficial para determinar si es o no COVID – puede ser una simple gripa – y esa es la forma, no tenemos hasta ahora una instrucción de que la persona que tenga algún padecimiento como podría ser una gripa, si es un dictamen clínico es como podemos determinar si realmente la persona es un riesgo o no para el resto de los compañeros".

Fuentes Navarro precisó que en lo que va de la administración municipal no se han registrado fallecimientos por esta causa, solo semanas atrás se registró un caso grave que pudo ser superado por el trabajador gracias a que el personal del Ayuntamiento ya cuenta con la vacuna antiCOVID-19, "el personal sigue trabajando en los horarios normales, nada más ya no hay tanta gente acumulada en las oficinas porque la instrucción es esa seguir brindando los servicios a pesar de esta pandemia", agregó que se busca la manera de poder contratar el servicio con un laboratorio para realizarle las pruebas al personal en caso necesario.