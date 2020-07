Restringen en las farmacias la venta de varios artículos

Aunque la mayoría cumple con las disposiciones de las autoridades estatales, hay farmacias que restringen venta de diversos artículos a los ciudadanos durante los sábados y domingos en que supermercados y tiendas de conveniencia se mantienen cerrados.

Por ejemplo, en la farmacia ubicada en la segunda rotonda de Las Fuentes, restringieron la venta de agua, recargas para teléfono celular y cigarros, aunque el domingo al preguntar, si vendían agua, pero mantenían la restricción de recargas y cigarros.

"No me quisieron vender cigarros y trato de leer en donde dice que no se pueden vender cigarros, en ninguna parte dice", expresó un ciudadano que salía de la cadena farmacéutica.

NO ACATAN MEDIDAS

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, desde el fin de semana pasado, advirtió que las farmacias al ser esenciales, no deben restringir la venta de productos, solamente las bebidas alcohólicas.

A pesar de la instrucción, no todas las farmacias, siguen al pie de la letra, provocando mayor movilidad de ciudadanos, que tienen que buscar en otras farmacias, además de que no hay transporte, ni taxis los sábados y domingos.

Los ciudadanos acuden a las farmacias debido a que las tiendas de conveniencia y supermercados están cerrados los fines de semana.