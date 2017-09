Restituye juez propiedades aseguradaas a César Duarte

Chihuahua, México.- Un juez federal restituyó al ex Gobernador César Duarte las propiedades que la Fiscalía General de Chihuahua aseguró como parte de la investigación en su contra.



Se trata de una vivienda y una casa-oficina en Parral, así como su rancho llamado "El Saucito" en el municipio de Balleza.



Sin embargo, la suspensión provisional fue concedida por el Juez de manera parcial, debido a que la familia del ex Mandatario priista no podrá enajenarlos.



Carlos Huerta, vocero de la Fiscalía General del Estado, indicó a REFORMA que el Juez mantiene el aseguramiento provisional que decretó y que realizó la propia Fiscalía.



"Pero les concede el acceso y uso del inmueble, con la prohibición de enajenarlo o disponer de los bienes que se encuentren en los mismos", precisó Huerta.



Los aseguramientos a las propiedades se realizaron en abril pasado, y desde entonces la FGE las mantiene resguardadas, por lo que continuará la vigilancia.



"El aseguramiento no se suspende, nosotros mantenemos el aseguramiento provisional, y nada más ellos pueden accesarlo, pueden habitarlo", subrayó Huerta.



El 1 de abril la FGE cateó las propiedades, donde fueron halladas dos cajas fuertes, chequeras, ganado, obras de arte y diversos documentos, así como mobiliario de Palacio de Gobierno, principalmente sillas, de acuerdo con la FGE.



Duarte tiene una orden de aprehensión por peculado y es buscado por la Interpol en más de 190 países.