Restauran fondos a plan de vivienda

La Joya, Tx.

El programa de vivienda de La Joya recibirá cerca de 80 mil dólares del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (USDA). Los fondos son restaurados luego de casi un año de no recibir financiamiento federal.

Rubén Villarreal, director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda, hizo el anuncio de la restitución de fondos durante la reunión de la junta del miércoles.

Los subsidios están diseñados para ayudar a los residentes de viviendas públicas que participan en el programa de vivienda subsidiada o que residen en viviendas públicas, de acuerdo con los funcionarios de HUD.

La agencia federal suspendio los fondos a la autoridad en abril pasado después de recibir una calificación deficiente del Sistema de Evaluación de Vivienda Pública después de que una auditoría para el año fiscal 2018 mostró varios problemas que incluían un historial de supervisión deficiente por parte de la junta, historial de corrupción, baja recaudación de rentas e historial de gastos excesivos.

El programa de vivienda local había estado bajo la lupa luego del arresto de la ex directiva ejecutiva de La Joya Housing Authority. Ahora, bajo una nueva administración las cosas comienzan a tomar su curso.

"Hemos tenido dificultades desde el primer día. A partir de este momento, esta organización ya no tiene problemas de efectivo. Ya no somos una agencia gubernamental no financiada", explicó Villarreal.

Explicó el funcionario que los 79 mil 944 dólares que la autoridad de vivienda recibirá se destinarán a gastos administración, operaciones y renovaciones pendientes.

