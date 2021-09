Restablecerá Quirino relación México-España.-AMLO

"A partir del respeto mutuo, que no nos vean como actuaban porque se los permitían los gobiernos neoliberales, que no nos vean como tierra de conquista", reprochó.

El Presidente visitó la presa Picachos, a unos 52 kilómetros del puerto de Mazatlán, para supervisar las obras de riego, un tema que afecta a los agricultores y productores de la región debido a que no es aprovechada el agua del embalse.

"Estamos ya en una etapa nueva y pienso que es oportuno que se lleve a cabo este cambio y considero que el Gobernador Quirino Ordaz puede y tiene capacidad para hacer ese trabajo", expresó entrevista tras el recorrido. El Mandatario no descartó invitar a otros Gobernadores que estén por terminar su mandato, ya sean del PRI o del PAN.

"Vamos a invitar a otros Gobernadores que están concluyendo y a otros servidores públicos que representen a México, porque no es la representación de un partido, ni siquiera es la representación del Gobierno, es la representación del pueblo de México", dijo. "Entonces no se trata de banderas partidistas, por eso tomé esta decisión de que Quirino aún no siendo del movimiento del que formo parte, aunque tengo licencia". -¿También del PAN?, se le planteó "Si", respondió.