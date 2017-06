Restablecen servicio de energía eléctrica en el Valle de Texas

Corte de energía en McAllen, Pharr y San Juan Texas afectó a seis mil 400 usuarios.

A las 10:30 horas de este martes se paralizó la frontera de Valle de Texas por un problema de transmisión, de acuerdo con información publicada por la compañía, AEP Texas.

Clientes de American Electric Power de la calle 10 en McAllen y Raul Longoria Road en San Juan perdieron el servicio.

Restablecen el servicio de energía eléctrica a los cerca de 6 mil 400 usuarios, de McAllen, Pharr y San Juan, que resultaron afectados por un corte masivo en el suministro ocurrido cerca de las 10:30 horas.

Eladio Jaimez, portavoz de American Electric Power, AEP, confirmó que el servicio comenzó a restablecerse a partir de las 10:50 horas

Greenfield/Rainsboro Update: Crews are making good progress. We hope to have folks on before 1pm. Thank you for your kind words & support. pic.twitter.com/Yh3wAZxni8