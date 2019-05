Restablecen página del Meteorológico a medias

Río Bravo, Tam.- Luego de que desde finales de 2018, la página del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estuviera fuera de servicio, no obstante ser un instrumento de medición meteorológica y pronóstico del clima, finalmente el portal oficial de esa dependencia de la Conagua, está en línea.

No obstante que el dominio del SMN en la web, se encuentra funcionando, sólo lo hace parcialmente, pues únicamente informe de alertas meteorológicas; monitoreos de volcanes; pronóstico general; avisos, pero no de pronóstico del clima por Municipio, no obstante de que ostenta esa opción, pero a la cual no se puede acceder.

Esta herramienta permite a cada Municipio en las 32 entidades del País, consultar el vaticinio del tiempo a una semana, pero tras restaurarse la página del SMN, esta opción, no está habilitada, lo que representa un inconveniente pues es información oficial que se necesita, sobre todo en fechas previas a las cosechas en el norte de Tamaulipas y al riego del algodón.

La opción de pronóstico por Municipio, no alude a una fecha cierta para su reactivación, sino que muestra la leyenda: "Este producto se encuentra temporalmente fuera de servicio. A la brevedad posible concluiremos los trabajos para ponerlo a su disposición".

SIRVE. Pronóstico del tiempo por Municipio, es herramienta útil para labores del campo.